Com o triunfo do Chelsea contra o Real Madrid, Thomas Tuchel tornou-se no primeiro treinador a chegar à final da Liga dos Campeões de forma consecutiva por equipas diferentes, de acordo com os dados da Opta.



O técnico alemão conduziu o PSG à final da Champions na época passada, tendo perdido a final para o Bayern Munique, no estádio da Luz. Esta época, o germânico começou a temporada ao serviço dos gauleses, mas foi despedido em dezembro, tendo assumido o Chelsea no final de janeiro.



