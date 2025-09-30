Champions: Vitinha e João Neves aptos para defrontar o Barcelona
PSG desloca-se à Catalunha com ausências confirmadas de Dembélé, Doué, Marquinhos e Kvaratskhelia
Vitinha e João Neves são as grandes novidades na convocatória do PSG para o duelo frente ao Barcelona, a contar para a segunda jornada da fase de liga da Champions.
Os parisienses divulgaram, esta terça-feira, a lista de convocados para o encontro, sendo que Luis Enrique não poderá contar com quatro das estrelas da companhia, devido a lesão. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia e Marquinhos são baixas para o jogo, sendo que aos dois portugueses também se junta Fabián Ruiz, que estava em dúvida.
Recorde-se que o PSG é uma das 14 equipas que somam três pontos após a jornada inaugural da competição, após ter vencido por 4-0 a Atalanta, com golos de Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.
Confira aqui a convocatória completa do PSG:
⚔️ Le groupe parisien retenu pour disputer la 2e journée de la phase de ligue de @ChampionsLeague 👊#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/PZXKUZVA6q— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 30, 2025