Vitinha e João Neves são as grandes novidades na convocatória do PSG para o duelo frente ao Barcelona, a contar para a segunda jornada da fase de liga da Champions.

Os parisienses divulgaram, esta terça-feira, a lista de convocados para o encontro, sendo que Luis Enrique não poderá contar com quatro das estrelas da companhia, devido a lesão. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia e Marquinhos são baixas para o jogo, sendo que aos dois portugueses também se junta Fabián Ruiz, que estava em dúvida.

Recorde-se que o PSG é uma das 14 equipas que somam três pontos após a jornada inaugural da competição, após ter vencido por 4-0 a Atalanta, com golos de Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?

Confira aqui a convocatória completa do PSG: