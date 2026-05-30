A conquista do PSG na Champions ficou manchada após provocar novos desacatos em Paris. Pelo menos 79 pessoas foram detidas e um agente da polícia ficou ferido durante os festejos do segundo título europeu do clube francês, segundo um balanço provisório avançado pelas autoridades locais.

A maior concentração de adeptos aconteceu nos Champs-Élysées, onde, de acordo com a Câmara Municipal de Paris, estiveram cerca de 20 mil pessoas a acompanhar a final frente ao Arsenal.

Ainda assim, os incidentes não se limitaram à avenida parisiense e estenderam-se também à zona do Parque dos Príncipes e à Praça da República.

As autoridades francesas tinham montado um forte dispositivo de segurança para a noite decisiva, com 22 mil elementos da polícia e da gendarmerie mobilizados em todo o país, oito mil dos quais em Paris e arredores.

A tensão acabou por marcar novamente a noite de festa dos parisienses, um cenário que já se tinha vivido após o primeiro título europeu do PSG. Dentro de campo, a equipa francesa bateu o Arsenal em Budapeste, por 4-3 no desempate por penáltis, depois de uma igualdade a um golo no prolongamento.