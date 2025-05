Boas notícias para o clube mais português de França: de acordo com a história, a maré corre a favor do PSG na final da Liga dos Campeões. Há, pelo menos, um dado que aponta nesse sentido.

É que sempre que a final se disputa em Munique, o vencedor foi... a equipa que até então nunca tinha vencido a competição.

No total foram quatro finais na cidade alemã. Tudo começou na temporada 1978/79, quando o Nottingham Forest saiu vencedor por 1-0 frente ao Malmö no Estádio Olímpico de Munique, antiga casa do Bayern de Munique. Foi o primeiro de dois títulos de campeão europeu consecutivos, os únicos que ganhou até agora, da equipa inglesa.

Seguiu-se o Marselha, em 1992/93, que venceu a sua primeira e única Champions da sua história depois de bater o Milan por 1-0, também no Estádio Olímpico de Munique.

Na época 1996/97 foi a vez do Borussia de Dortmund conquistar a sua primeira (e também única) «orelhuda», também em Munique, curiosamente a casa do seu maior rival, após vencer por 3-1 a Juventus.

Já na temporada 2011/12, a última final disputada em Munique e desta vez já na Allianz Arena, o Chelsea venceu o Bayern de Munique nas grandes penalidades após empate de 1-1, conquistando assim a sua primeira Liga dos Campeões.

Feitas as contas, portanto, são quatro finais em Munique, todas elas finalizadas com o triunfo de uma equipa que nunca tinha vencido a Liga dos Campeões. Ora no próximo dia 31, só há uma equipa que nunca ganhou: precisamente o PSG.

Recorde-se que a equipa francesa chegou à segunda final da história do clube depois de bater os ingleses do Arsenal nas meias-finais da competição. Na final, a equipa de Luis Enrique enfrentará o Inter de Milão no dia 31 de maio em Munique.