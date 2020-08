O FC Porto está cada vez mais perto do estatuto de cabeça de série no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

As possibilidades aumentaram com a passagem à final do Paris Saint-Germain, mas a subida ao pote 1 pode ficar consumada já nesta quarta-feira, se o Bayern de Munique ultrapassar o Lyon.

É que o estatuto de cabeça de série tem uma reserva para o campeão em título (e também para o vencedor da Liga Europa). Os outros seis lugares estão destinados aos campeões de seis países, determinados pelo ranking da UEFA: esta época Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França e Rússia.

PSG e Bayern foram campeões nacionais (de França e Alemanha, respetivamente), e se o título europeu for disputado por ambos então é garantido que sobrará uma vaga no pote 1. Esse lugar será atribuído ao campeão do sétimo país do ranking da UEFA, que é Portugal. O lugar ficaria para o FC Porto, portanto.