Neymar foi eleito jogador da semana da Liga dos Campeões, apesar da derrota do Paris Saint-Germain, em casa, diante do Bayern Munique (0-1), no jogo da segunda mão dos quartos de final, que abriu caminho para a equipa francesa chegar às meias-finais, deixando o detentor do título pelo caminho.

O internacional brasileiro esteve em particular destaque no jogo do Parque dos Príncipes e, na votação final, destacou-se à frente de Pulisic (Chelsea), Gündogoan (Manchester City) e Casemiro (Real Madrid).