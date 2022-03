Kylian Mbappé quebrou o silêncio após a eliminação do PSG nos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid. Numa publicação nas redes sociais, o internacional francês assumiu que a equipa fracassou depois de ter caído da prova numa fase prematura.



«É um momento difícil. A Liga dos Campeões era o grande objetivo, mas fracassámos. A temporada não acabou e aconteça o que acontecer estaremos juntos e determinados até ao último jogo da época. Obrigado a todos os adeptos que nos apoiaram e estiveram connosco nesta deslocação», escreveu.



O prodígio gaulês, que está em final de contrato com os parisienses, marcou dois golos aos merengues na eliminatória: um em Paris, que ditou o triunfo por 1-0, e outro em Madrid, que na altura deu vantagem à equipa de Pochettino. Os espanhóis viraram o jogo e a eliminatória com um hat-trick histórico de Karim Benzema.