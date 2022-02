Kylian Mbappé foi a grande figura da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid (1-0), não só pelo golo que marcou em tempo de compensação, mas por tudo que fez ao longo do jogo, mas no final fez questão de garantir que a exibição desta noite em nada vai influir em relação ao seu futuro que garante continuar em aberto.

Numa altura em que o avançado francês já é cobiçado pelos maiores emblemas do futebol, Mbappé fez questão de anunciar que ainda não tomou uma decisão quanto ao futuro. «Não vai ter influência. Sei que jogo numa das melhores equipas do mundo. Vou dar tudo no que resta da temporada. Não decidi nada quanto ao futuro», começou por garantir aos microfones da Movistar+, num castelhano quase perfeito.

Quanto ao jogo que deu uma curta vantagem ao PSG. «Fomos felizes. Fizemos um grande jogo, foi muito importante. Impusemos o ritmo do jogo, trabalhámos juntos, mas foi só mais um jogo. Estamos prontos para a segunda mão», comentou.

Mais um jogo, mas desta vez contra o Real Madrid, um dos clubes que mais o tem «namorado». «Estou sempre preparado para jogar. É normal que falem mais de mim. Sou feliz por ser um jogador do PSG. Vou dar tudo para nos classificarmos», referiu.

Apesar da vantagem arrancada no último instante do jogo, Mbappé considera que a eliminatória está totalmente aberta. «Está um pouco melhor, mas não está nada definido. Conhecemos o Madrid, é uma das melhores equipas do mundo. Vamos dar tudo para nos classificarmos», insistiu.