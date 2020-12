Após o bis em Old Trafford que permitiu ao PSG bater o Manchester United, Neymar teve oportunidade de lembrar Diego Maradona, falecido na semana passada. O internacional brasileiro lembrou uma história que viveu com D10S quando ainda era adolescente.



«Tive poucos contactos com o Maradona. Nunca me vou esquecer, quando tinha 12 ou 13 anos, e fui assistir a um 'showball' dos ex-jogadores do Brasil contra a Argentina. Não pude acompanhá-los e meteram-me no autocarro e dois caras destacaram-se: o Mancuso e o Maradona. Sentaram-me ao lado deles, começaram a brincar comigo e houve algumas coisas não entendi muito bem. Trataram-me muito bem e assim que chegámos ao estádio, levaram-me ao balneário da Argentina e ao campo. Tinha uma foto com o Maradona, foi ele que me chamou para a tirar. Nunca vou esquecer esse gesto. Foi um ícone para todos em campo, sempre o respeitei. O meu pai ficou muito feliz por esse momento e eu jamais esquecerei isso. Acho que ele nem se lembrava que eu era aquela criança. Nunca vou esquecer a atitude que ele teve comigo», disse, na flash interview da Eleven Sports.