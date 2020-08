Tomas Tuchel elogia a capacidade de liderança de Neymar, que espera que guie o PSG à vitória no jogo da meia-final da Liga dos Campeões, frente ao Leipzig.

Nos quartos-de-final, o internacional brasileiro foi considerado o melhor em campo para a UEFA, mas o treinador parisiense sabe que só um coletivo forte pode levar a sua equipa à final.

«Neymar foi sempre um líder, já o era quando vim para este clube. Quer sempre ganhar e tem fome de sucesso, é assim que um líder atua em campo. Ele adora competição e estes são os desafios necessários para ser um líder. Ele sabe que não consegue ganhar sozinho e estamos muito contentes por ter juntado estes jogadores e criado a atmosfera que tornou este momento possível», frisou em conferência de imprensa.

Outro jogador que fez subir o rendimento coletivo do PSG no último jogo foi Mbappé. A sua entrada à passagem da hora de jogo tornou o seu emblema mais perigoso e aproximou-o da área contrária.

«A relação entre Neymar e Mbappé é clara e eles fazem a diferença em campo, são uma grande mistura: Neymar, o driblador, e Kylian, muito rápido e com grande fome de golos. É seguramente uma das nossas forças, não há qualquer problema em admitir isso. Todas as equipas têm as suas forças e relações especiais entre jogadores», explicou.

Também Ander Herrera falou aos jornalistas e reconheceu a «grande oportunidade» que os jogadores do PSG estão a viver.

«É uma grande oportunidade estar aqui e um sonho que estamos a viver. Ganhámos quatro títulos e estamos bem preparados. Não deveríamos falar sobre pressão, porque todos os anos há 10 ou 12 equipas que são eliminadas e não ganham o título. Agora, temos este sonho à nossa frente.

Ander Herrera revelou ainda que os jogadores do PSG analisaram vários vídeos da equipa do Leipzig, e afirmou que a forma de atacar dos germânicos, com seis ou sete homens na frente, pode ser perigosa para ambos os clubes, visto o PSG ter jogadores muito rápidos e capazes de contra-atacar facilmente.

O jogo está agendado para a próxima terça-feira às 20h no Estádio da Luz.