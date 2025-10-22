Nuno Mendes foi eleito, pela segunda partida consecutiva na Liga dos Campeões, o homem do jogo. Após a goleada de 7-2 frente ao Leverkusen, na qual apontou um golo e de uma assistência, o defesa do PSG falou ao TNT Sports Brasil.

«Sim, um jogo muito mexido, duas expulsões. Um jogo que se tornou, digamos, mais fácil, porque com 11 jogadores o jogo era mais equilibrado. Acho que com 10 conseguimos meter o nosso jogo em prática, tivemos muito mais espaço para poder atacar a profundidade, para poder ir para a frente com espaço. Acho que fizemos um bom jogo hoje e acho que os sete golos são muito importantes para nós, para nos mantermos no topo», começou por dizer ao canal brasileiro.

Quando questionado sobre o facto de ser considerado um dos melhores laterais do mundo, o jogador português destacou que os elogios servem apenas de incentivo para continuar a trabalhar e a melhorar.

«É sempre bom ouvir esse tipo de elogio, mas para mim ajuda-me a poder evoluir mais, a poder ter mais responsabilidade dentro do campo, a saber que a equipa precisa de mim, tenho de estar concentrado o máximo de minutos possível, desde o início ao fim. E acho que é isso que eu tento fazer, manter-me concentrado, ajudar a equipa ao máximo, tanto nos treinos como nos jogos. E acho que isso é o meu foco, evoluir a cada jogo», salientou o internacional português.