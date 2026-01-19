Nuno Mendes garante que o regresso a Alvalade é especial e destaca forma como os leões vão entrar em campo com vontade de ganhar. O internacional português fala num jogo «especial», sobretudo pelo respeito que tem pelo clube e vice-versa:

Encontro especial diante do Sporting?

«É um orgulho voltar a casa, vai ser um jogo especial para mim e vamos tentar fazer o nosso melhor. É um jogo da Champions e existe alguma pressão, mas o futebol é mesmo assim. Vamos tentar estar ao melhor nível para ganhar o jogo. Acho que o Sporting está a fazer uma boa temporada e têm vários jogadores internacionais. Vai ser um jogo difícil, como todos os jogos da Champions. Estamos cientes de que o Sporting vai entrar para ganhar e nós vamos querer fazer o mesmo.»

Receção dos sportinguistas em Alvalade?

«Espero que seja um grande dia, fico contente se me aplaudirem, mas venho para representar o PSG, não o Sporting. O Sporting está presente em mim e amanhã vai ser um jogo diferente, tenho o máximo respeito pelo Sporting e sei que eles têm esse respeito por mim.»