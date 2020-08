Na véspera da final da Liga dos Campeões, o técnico do PSG, Thomas Tuchel, reconheceu que a sua equipa tem uma ligeira desvantagem face à experiência do Bayern Munique. No entanto, o alemão lembrou que franceses estão na final por mérito próprio.



«O Bayern Munique tem uma ligeira vantagem por estar habituado a estes jogos, aceito isso, mas nós temos sempre a ambição de melhorar e, por isso, não pensamos muito nisso. Se estamos cá, é porque merecemos e estamos prontos para enfrentar o Bayern Munique», frisou, em conferência de imprensa.



O germânico lembrou o registo impressionante dos bávaros no passado recente: soma por vitórias os últimos 21 jogos.

«Respeitamos sempre os nossos adversários, penso que é importante termos informação, detalhes e soluções para atacar e defender, é o que vamos fazer. Claro que vai ser difícil, o Bayern Munique venceu os últimos 21 jogos, alguns por muitos golos, mas há sempre alguma forma de os bater», sublinhou.

Tuchel assegurou que os campeões gauleses realizaram uma preparação «normal» para a final, tendo como objetivo que os jogadores «se sintam bem e livres». O treinador disse ainda que a sua equipa não vai prescindir da sua identidade.



«Quando chegas na final é preciso encontrar o equilíbrio entre jogar livremente, com confiança, como temos feito, e ter concentração para as situações decisivas, por isso é que não me quero adaptar demasiado. Sim, vamos adaptar-nos ao Bayern, mas vamos manter a nossa criatividade», referiu.

Apesar de esperar nenhuma alteração na forma de jogar do Bayern, Tuchel atestou a prontidão do seu conjunto para se adaptar, numa «final entre dois conjuntos fortes», elogiando a carreira do compatriota Hans-Dieter Flick.

«Estão a conseguir uma série incrível, com um misto de juventude e experiência, comandados por Flick, e não vejo comparação com equipas anteriores, porque este é o mais alto nível do futebol europeu, por isso, antevejo 90 minutos muito difíceis, para os quais, recordo, nós estamos preparados», afirmou, adiantando ainda que Verratti está recuperado.

Paris Saint-Germain e Bayern Munique disputam no domingo, a partir das 20h00, a final da Liga dos Campeões.