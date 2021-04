Ao contrário de Hansi Flick, Pochettino estava bastante satisfeito com o triunfo do PSG na Baviera ante o campeão europeu e mundial (3-2). Por isso, o técnico argentino desfez-se em elogios aos seus jogadores.



«Realizámos uma exibição sólida. A equipa foi unida, combativa e mostrou grande espírito. Marcar três golos neste estádio, contra uma equipa como o Bayern, não é para qualquer equipa. Os jogadores merecem todo o crédito pelo jogo que fizeram», referiu, em conferência de imprensa.



Ao longo da conversa com os jornalistas, o treinador dos parisienses atribuiu sempre o crédito pela vitória histórica aos interpretes.



«A estratégia era fácil de perceber. É verdade que quando ganhas podes dizer que o plano resultou, mas temos de falar do talento dos jogadores e da dose de sorte que é preciso para vencer estes jogos. Felicitei os jogadores pelo esforço que fizeram num situação delicada em que temos um calendário muito apertado», disse ainda.



Por último, Pochettino deixou uma palavra para Keylor Navas, autor de uma excelente exibição contra o Bayern Munique. «É um dos melhores guarda-redes do mundo, continuo a dizer. Estamos muito felizes por tê-lo na nossa equipa», concluiu.