Que grande noite para Vitinha, mas também para João Neves (e para o Paris Saint-Germain, claro está).

O atual campeão europeu recebeu e venceu o Tottenham por 5-3, com reviravolta no duelo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões e dois portugueses em grande: Vitinha fez hat-trick (com dois grandes golos antes do último de penálti) e João Neves fez uma assistência de calcanhar para golo.

O Tottenham até chegou à vantagem, aos 35 minutos, com um golo de Richarlison, de cabeça, após uma assistência, também de cabeça, de Kolo Muani.

Porém, ainda antes do intervalo, ao minuto 45, Vitinha recebeu um passe de Ndjantou e, de pé direito, fora da área, de primeira, rematou colocado para o 1-1, ao canto superior esquerdo da baliza defendida por Vicario.

Já na segunda parte, Kolo Muani devolveu a vantagem ao Tottenham (50m) com um forte remate de pé direito numa insistência na área (49m), mas Vitinha respondeu de novo ao fazer o 2-2 aos 53 minutos, com mais um belo golo, num remate colocado de pé esquerdo.

Porém, o protagonismo português estender-se-ia a João Neves, com uma assistência de calcanhar para Fabián Ruiz, aos 59 minutos, dar a volta ao marcador, colocando o PSG a vencer por 3-2.

Pouco depois, Willian Pacho fez o 4-2 para o PSG aos 65 minutos, Kolo Muani ainda reduziu para 4-3 ao minuto 72 (após uma perda de bola de Vitinha, que pediu desculpa), mas os franceses, com o hat-trick de Vitinha, num golo de penálti, fecharam o marcador ao minuto 76.

Além de Vitinha e João Neves, Nuno Mendes foi titular e saiu ao intervalo. Gonçalo Ramos entrou aos 79 minutos. O jogo teve ainda, em tempo de compensação, a expulsão de Lucas Hernández (PSG), por cotovelada em Xavi Simons.

Com este resultado, o PSG soma 12 pontos e está no segundo lugar. O Tottenham mantém-se com oito pontos, a meio da tabela, em lugar de play-off.