Enzo Fernández e Vitinha envolveram-se num momento de tensão após a goleada do PSG sobre o Chelsea por 5-2, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No final da partida, Vitinha aproximou-se de Enzo Fernández e trocaram algumas palavras, mas depois o médio argentino acabou por empurrar o internacional português.

Vitinha ainda tentou confrontar novamente o médio ex-Benfica, mas acabou por ser contido por Nuno Mendes, que evitou que o desentendimento escalasse depois da expressiva vitória da equipa parisiense.

Veja aqui o momento:

