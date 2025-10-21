O PSG goleou esta terça-feira o Bayer Leverkusen por 7-2, num encontro a contar para a terceira jornada da fase de liga da Champions.

Vitinha e Nuno Mendes foram titulares na formação parisiense, e foi do lateral português que saiu o passe para o primeiro golo do encontro, de Pacho (7m).

Aos 25 minutos, o primeiro de dois penáltis a favor dos alemães. No entanto, Grimaldo (ex-Benfica) atirou em cheio no poste. A segunda grande penalidade foi aos 38 minutos, já depois de Andrich (Bayer Leverkusen) e Zabarnyi (PSG) terem sido expulsos. Desta vez foi Garcia que assumiu a conversão e não falhou, igualando o resultado no marcador.

Ainda antes do intervalo, seguiu-se uma reação fortíssima dos atuais campeões europeus. Doué (41m e 45+3m) e Kvaratskhelia (44m) dilataram a vantagem no final do primeiro tempo.

A segunda parte abriu com um golo «made-in Portugal». Vtinha com um grande passe isolou Nuno Mendes, e o defesa finalizou para o 5-1.

Garcia (54m) bisou para o Leverkusen, antes de Dembelé (66m) marcar o primeiro golo depois de ter recebido o galardão da Bola de Ouro.

A goleada terminou com novo toque luso. Vitinha, depois de já ter assistido, também fez o gosto ao pé com um grande remate fora da área e fechou o resultado em 7-2.

Com este resultado, o PSG segue invicto na prova e no grupo dos líderes com nove pontos, já o Bayer Leverkusen encontra-se no 26.º lugar com apenas dois pontos conquistados.