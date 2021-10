Um minuto e 40 de pressão alta da equipa do Benfica no duelo contra o Bayern Munique, da passada quarta-feira, na Luz, foi destacado pela UEFA nas redes sociais.



No vídeo partilha pelo organismo, é possível ver a forma como os encarnados tentaram condicionar a construção do clube alemão. De resto, a equipa de Nagelsmann utilizou Manuel Neuer para se libertar da primeira linha de pressão das águias que por sua vez, tentaram pressionar no campo todo e deixaram homem para homem na linha defensiva.



A UEFA recordou ainda o fantástico contra-ataque do PSG ante o Leipzig que resultou no golo de Mbappé. Da área até ao meio-campo contrário foram precisos três passes e depois, o talento do jovem avançado francês fez o resto.



Refira-se que o Benfica acabou goleado pelo Bayern (4-0) enquanto o PSG bateu o Leipzig por 3-2.



Veja: