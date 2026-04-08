O PSG continua de vento em poupa para tentar repetir a conquista da Liga dos Campeões. Os parisienses receberam e venceram o Liverpool, por 2-0, numa partida a contar para a primeira mão dos quartos de final da prova milionária.

No Parque dos Príncipes, o PSG contou com Vitinha, João Neves e Nuno Mendes na equipa titular e chegou ao golo à passagem dos 11 minutos. Doué combinou bem com Dembelé e rematou em arco para o primeiro do encontro, coma bola ainda a embater no defesa Konaté antes de entrar na baliza.

Os parisienses estavam confortáveis no encontro e não dilataram mais a vantagem até ao intervalo muito por culpa das defesas de Mamardashvili. Pelo meio, Nuno Mendes ainda assustou com uma lesão, mas o lateral recuperou e completou o encontro.

Na segunda parte a formação da casa voltou a marcar mais um grande golo. João Neves descobriu Kvaratskhelia (65m) que fintou tudo e todos, inclusive o guradião compatriota, e finalizou com classe para uma baliza deserta.

Antes do final do encontro, Konaté travou Zaïre Emery na área e o árbitro assinalou grande penalidade, no entanto, o VAR chamou o espanhol José María Sánchez e o juiz acabou por reverter a decisão. Pouco depois, num contra-ataque venenoso, Kang-In Lee combinou com Dembélé, mas o remate do francês foi bater em cheio no poste direito.

O resultado não mais se alterou e o PSG leva uma vantagem confortável para a segunda mão, disputada na próxima semana, em Anfield Road.