Vitinha garantiu esta terça-feira que o PSG está preparado para enfrentar o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões, recusando qualquer favoritismo e destacando o momento da equipa parisiense.

Na conferência de imprensa de antevisão à primeira mão, o internacional português sublinhou o equilíbrio da eliminatória.

«Toda a gente sabe que, nestes jogos, não há favoritos. O Liverpool é uma grande equipa, com grandes jogadores, e tudo pode acontecer. São dois jogos, no Parque dos Príncipes e em Anfield, e nós vamos estar a 100 por cento. Jogamos sempre para ganhar», começou por dizer o internacional português.

Vitinha destacou ainda o ambiente no balneário e a motivação para este tipo de encontros.

«O estado de espírito é incrível. Estamos ansiosos por jogar estes grandes jogos da Champions. São partidas que todos os jogadores querem disputar. Estamos concentrados, atentos e prontos», referiu o jogador.

O médio português abordou também o papel de Ousmane Dembélé, que recentemente protagonizou declarações fortes após a derrota diante do Rennes, em fevereiro.

«Falámos sobre isso e estamos tranquilos. Conhecemos bem o Ousmane. É normal que tenha falado com emoção. Até tinha alguma razão e isso acabou por ter um efeito positivo na equipa», explicou, reforçando o estatuto do francês. «É um líder natural. Pelo que faz em campo e pelo que transmite aos colegas», acrescentou.

Sobre o meio-campo, Vitinha reconheceu a importância de Fabián Ruiz, ausente desde janeiro devido a uma lesão no joelho, mas garantiu resposta coletiva.

«Queremos todos disponíveis, sobretudo um jogador que foi tão importante, mas já mostrámos que, quando alguém falta, a equipa responde. Adaptamo-nos e continuamos competitivos», referiu.

O internacional português falou ainda da sua condição física, admitindo alguma «sorte» ao evitar lesões esta época, e recordou os duelos da época passada frente aos ingleses.

«Foram jogos excecionais. Fizemos uma grande exibição na primeira mão, mas faltou o resultado. Queremos repetir essa qualidade, mas com um desfecho diferente», atirou.

Por fim, deixou elogios a Achraf Hakimi, que considera «uma peça fundamental», e uma nota sobre Hugo Ekitiké, que esteve na época 2022/23 nos parisienses, mas transferiu-se na presente temporada para o Liverpool.

«É um jogador com muita qualidade. Desejo-lhe tudo de bom… exceto nestes dois jogos», brincou Vitinha.