O Dínamo Zagreb e o PSV Eindhoven venceram esta terça-feira na abertura da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, com goleadas, respetivamente ante Slovan Bratislava (1-4) e Girona (4-0).

Na Eslováquia, o Dínamo Zagreb somou a sua segunda vitória na fase de liga, ao vencer em Bratislava, por 4-1. Até foi o Slovan a chegar à vantagem por David Strelec, aos cinco minutos. Porém, ainda na primeira parte, o Dínamo Zagreb deu a volta ao marcador. Dario Spikic empatou aos dez minutos e, aos 30, Petar Sucic deu a volta ao marcador.

Na segunda parte, Sandro Kulenovic bisou, com golos aos 54 e aos 72 minutos, para confirmar mais três pontos para o Dínamo, que tem agora sete e soma o terceiro jogo seguido a pontuar. Depois de ter começado com uma pesada goleada sofrida ante o Bayern Munique (9-2), empatou com o Mónaco (2-2) e venceu na visita ao Salzburgo (0-2).

Quem também venceu, com goleada, foi o PSV Eindhoven: 4-0 ao Girona, para a primeira vitória dos neerlandeses na fase de liga.

O 1-0 aconteceu aos 16 minutos, por Ryan Flamingo, num lance que promete dar que falar. Flamingo marcou ao concluir na área um lançamento lateral feito por Malik Tillman, que tinha o pé esquerdo totalmente dentro do terreno do jogo ao fazer o lançamento. O mesmo Tillman faria o 2-0 aos 33 minutos, após uma arrancada pela esquerda e remate na área.

O intervalo chegou com o 2-0 no marcador e o cenário complicou-se ainda mais para o Girona, já na segunda parte, com a expulsão do lateral-direito Arnau Martínez, aos 55 minutos. O PSV faria, já na reta final, mais dois golos: o 3-0 por Johan Bakayoko num belo lance individual da direita para o meio e o 4-0 num autogolo de Ladislav Krejci, respetivamente aos 83 e 88 minutos.

No Girona, o luso-espanhol Jastin García entrou aos 79 minutos. Trata-se de um jovem de 20 anos, nascido em Espanha, que fez o seu primeiro jogo pela equipa principal esta época (fez três em 2023/24) e que é internacional sub-20 por Portugal (fez as duas internacionalizações em março deste ano).

O PSV chega aos cinco pontos e sobe, à condição, a zona de play-off de acesso aos oitavos de final. O Girona mantém os três pontos, em zona de eliminação, na qual está também o Slovan, no 36.º e último lugar, ainda sem pontos e, para já, com o pior saldo de golos da fase de liga (2-15).