O PSV Eindhoven teve mais posse de bola e fez quase o dobro dos passes do Benfica no primeiro duelo no Estádio da Luz, mas as estatísticas oficiais da UEFA mostram, acima de tudo, a eficácia e o pragmatismo da equipa de Jorge Jesus que acabou igualar os holandeses nos parâmetros ofensivos e, como se sabe, marcou mais um golo.

Segundo os números apresentados pela UEFA, o Benfica somou 10 remates, quatro enquadrados, entre os quais os golos de Rafa e Weigl, três ao lado e outros três intercetados. Ora a performance dos holandeses no capítulo da finalização não foi muito diferente. A equipa comandada por Roger Shmidt fez 11 remates, apenas mais um, sendo que cinco foram enquadrados, incluindo o golo de Gakpo, um foi para fora e outros cinco foram intercetados.

Ainda no ataque, o Benfica contou com três pontapés de canto, enquanto o PSV teve apenas mais um. Uma das primeiras diferenças a destacar foram os fora de jogo, com o Benfica a somar apenas dois contra oito dos holandeses, um aspeto que revela a boa coordenação defensiva da equipa de Jorge Jesus.

A grande diferença esteve na posse de bola e, acima de tudo, no número de passes. Os holandeses tiveram mais tempo a bola na sua posse, com 57 por cento, mas fizeram a diferença, no controlo do jogo, no número de passes, quase o dobro do Benfica, com 594 passes (498 completos) contra 384 passes (303 completos), revelando uma maior eficácia no passe de 84 por cento contra 79 por cento do adversário.

Defensivamente também é evidente um certo equilíbrio. O Benfica fez 46 recuperações de bola contra 50 dos holandeses, 19 tackles contra dez, 5 bloqueios contra 3 e 11 alívios contra 10.

As diferenças voltam, depois, a acentuar-se no campo disciplinar, com o Benfica a acumular 16 faltas, o dobro das que os holandeses fizeram, e o triplo dos cartões amarelos, com seis amarelos contra apenas dois do PSV Eindhoven.

A verdade é que o Benfica marcou dois golos e o PSV apenas um e estes são os números mais relevantes do primeiro jogo, com a equipa de Jorge Jesus a entrar no segundo jogo, em Eindhoven, com um golo de vantagem na corrida aos ambicionados milhões.