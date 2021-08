O PSV Eindhoven apresenta-se em Lisboa para o primeiro embate com o Benfica praticamente na máxima força e com uma confiança sustentada nas seis vitórias consecutivas que acumula neste início de temporada. O treinador Roger Schmidt deu conta disse o mesmo, mas diz também diz que é proibido adormecer neste jogo.

«Isto não é um teste, é um jogo de play-off. Investimos muito durante a pré-época para chegarmos aqui. Não há segredos, se defendermos como equipa, se trabalharmos como equipa, temos de tentar manter o Benfica longe da nossa baliza. Temos feito isso muito bem nos últimos jogos. Nós também temos de estar muito bem, tanto na defesa, como no ataque», referiu o treinador alemão em conferência de imprensa.

O PSV chegou a Lisboa praticamente na máxima força, com uma exceção de força maior. «Sim, estão todos disponíveis, só o Nick Viergever não está, por causa da mulher, vão ter um filho», esclareceu.

A equipa holandesa já somou quatro jogos da fase preliminar da Liga dos Campeões, estreou-se na liga holandesa e já ganhou a Supertaça com um triunfo categórico sobre o rival Ajax (4-0). No total são seis vitórias consecutivas. «Quando se ganha há mais confiança, os jogadores acreditam no que estão a fazer e é sempre bom para o espírito da equipa. Estamos a jogar bom futebol e estamos prontos para jogar a primeiras destas duas finais», comentou.

A juntar à confiança, o treinado pede concentração e foco. É proibido adormecer nestes jogos. «Sim, mas para ser sincero, isso aplicar-se a todos os jogos. Temos de estar sempre concentrados e focados. Temos de jogar no top e seguir a nossa estratégia de jogo. Depois temos de estar prontos para o próximo jogo. Quando começamos um jogo é sempre para ganhar. Vai ser difícil, frente a uma boa equipa, um treinador experiente, mas estamos confiantes que vamos jogar um bom futebol amanhã», referiu.

Quanto à estratégia, o treinador preferiu esconder o jogo, mas comentou ainda a mudança da regra dos golos fora. «Sim, vai mudar um pouco, mas depende sempre dos golos. Claro que os golos fora eram importantes, mas nos nossos últimos quatro jogos a nova regra não teve impacto. Deve haver jogos onde seria importante, mas daqui a uns anos já ninguém vai falar nisso, quando os golos fora valiam a dobrar», comentou ainda.