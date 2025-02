O PSV recebeu e venceu a Juventus por 3-1 e confirmou a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, após 120 minutos de emoção nos Países Baixos.

Francisco Conceição e Renato Veiga foram titulares na «vecchia signora» e a verdade é que o primeiro tempo não teve grande história, com o nulo a manter-se até ao intervalo. Já a segunda parte não podia ter começado da melhor forma e aos 53 minutos, Perisic colocou o PSV em vantagem, com uma finalização sensacional.

Assista aqui ao golo apontado por Perisic:

Ainda assim, dez minutos bastaram para a Juventus passar novamente para a frente da eliminatória, graças à finalização de Weah. Só que do outro lado estava um PSV com vontade de seguir em frente na competição e aos 74 minutos, Saibari criou nova explosão de alegria no encontro, após passe de Luuk de Jong.

Com tudo empatado na eliminatória, foram necessários mais 30 minutos de belo futebol e estava na zona central da defesa o herói de Eindhoven. Após um cruzamento para o interior da área, Flamingo surgiu no sítio certo para finalizar e confirmou a passagem do PSV aos «oitavos» da competição.

Flamingo coloca o PSV na frente da eliminatória:

Assim sendo, o PSV espera agora pelo sorteio de sexta-feira, que ditará se Arsenal ou Inter medirão forças com os neerlandeses na próxima fase da prova.