O Comité Executivo da UEFA aprovou, esta quinta-feira, o regresso do público aos estádios com lotação máxima de 30 por cento nos recintos. No entanto, o organismo ressalva que a medida depende da aprovação das autoridades de cada país.



A UEFA explica que a medida surge após uma experiência bem sucedida realizada na Supertaça Europeia, na Hungria. A medida vai entrar em vigor já na próxima semana nos encontros das seleções nacionais.



«A Supertaça Europeia demonstrou que é possível os adeptos assistirem aos jogos de futebol colocando a saúde e segurança em primeiro lugar com medidas atenuantes. A partida também demonstrou a aceitação dos adeptos por medidas sanitárias preventivas e disponibilidade para segui-las e comportarem-se de acordo com as mesmas», pode ler-se no comunicado.

Refira-se que não são permitidos adeptos das equipa visitantes e quem estiver presente nos recintos têm de manter o distanciamento social e usar máscara. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, referiu-se à decisão tomada como um «passo sensato», mas frisou que a vontade das autoridades locais é que irá imperar. «A decisão de hoje é um primeiro passo sensato que coloca a saúde dos adeptos em primeiro lugar e respeita as leis em cada país. Embora todos nós enfrentemos um inimigo comum, os países têm abordagens e desafios diferentes. Esta decisão permite muito mais flexibilidade local para lidar com a admissão de adeptos do que antes, sempre respeitando a avaliação das autoridades locais», disse, citado pelo site do organismo.