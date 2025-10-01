Sensacional! O Qarabag, depois de ter chocado o Estádio da Luz, com um vitória sobre o Benfica (3-2), surpreendeu agora também o FC Copenhaga (2-0) e alcançou a segunda vitória na Liga dos Campeões, juntando-se ao grupo de líderes com pontuação máxima ao fim de duas rondas.

O campeão dinamarquês estava avisado, mas, mesmo assim, não conseguiu travar a equipa do Azerbaijão que, a jogar em casa, venceu com golos de Zoubir (28m) e Addai (84m).

Com esta segunda vitória, o Qarabag junta-se ao Bayern Munique, Real Madrid e Inter Milão, as únicas equipas que, até ao momento, somam o máximo de pontos na fase liga.