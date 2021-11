João Mário subiu ao relvado para o treino do Benfica na manhã desta segunda-feira, véspera do determinante jogo em Barcelona, no regresso da Liga dos Campeões. Nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, o médio, que saiu com queixas no jogo com o Sp. Braga e falhou o último jogo da Taça de Portugal, frente ao Paços de Ferreira, parece estar a trabalhar sem limitações.

Em sentido contrário, Nemanja Radonjic, que se lesionou precisamente no último jogo com o Paços de Ferreira, não subiu ao relvado e será «baixa» confirmada para o decisivo jogo com os catalães. Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves são ausências confirmadas, por motivos físicos, bem como o jovem médio Paulo Bernardo, a recuperar de uma infeção de covid-19 contraída ao serviço da seleção de sub-21.

Recordamos que o Benfica parte para este jogo no terceiro lugar do Grupo E, com 4 pontos, menos dois do que o Barcelona, que soma 6. O Bayern Munique, com doze pontos, já está qualificado para os oitavos de final.