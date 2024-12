O romeno Radu Petrescu é o árbitro do Benfica-Bolonha, da 6.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA, na manhã desta segunda-feira.

Petrescu, de 42 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. O quarto árbitro é Marcel Birsan.

No vídeo-árbitro vai estar o neerlandês Pol van Boekel, assistido pelo esloveno Alen Borosak.

O jogo está agendado para as 20 horas de quarta-feira, no Estádio da Luz, opondo o Benfica, 14.º classificado com nove pontos, ao Bolonha, 33.º classificado com um ponto. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.