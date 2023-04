Portugal fechou a participação europeia 2022/23 com a eliminação do Sporting frente à Juventus. Ainda assim, os leões contribuíram com mais uns pozinhos para o Ranking UEFA, tal como o Benfica aliás.

Os empates com Juve e Inter de Milão deram mais dois pontos a Portugal, que têm de ser então divididos por seis e que, tudo junto, deixam a Liga com um coeficiente de 12,5 na temporada. Ou seja, das cinco épocas que contam para o Ranking UEFA (de 2018/19 até à atual), este é o segundo melhor desempenho português (ver imagem ranking no final da página). O melhor ainda é o da época passada, com 12,916.

Assim, Portugal apresenta-se no Ranking UEFA com 56,216 de coeficiente no total das cinco épocas, o que o deixa seguro no sétimo posto em relação ao oitavo (a Bélgica está bastante longe), mas a distância para o sexto posto, que, recorde-se, Portugal perdeu para os Países Baixos aumentou.

De resto, em relação ao contributo de cada clube para o Ranking UEFA que lhe demos conta antes, as percentagens são agora as seguintes:

Países Baixos: objetivo é ter quatro equipas na Liga dos Campeões

Contas fechadas para Portugal, mas não para os Países Baixos que ameaçam agora…a França. O quinto lugar do Ranking UEFA vai passar a permitir acesso direto à Liga dos Campeões três equipas e mais uma através de play-off em 2024/25. Ou seja, se tudo terminasse agora, a Ligue 1 colocaria os três primeiros classificados diretamente na fase de grupos da prova e o quarto classificado iria disputar a qualificação.

Porém, os franceses ainda têm motivos para estar preocupados, na mesma medida que os neerlandeses ainda sonham: caso o AZ Alkmaar vença os três jogos que lhe faltam na Liga Conferência [joga as meias-finais com o West Ham], a Eredivisie «rouba» o quinto lugar a França e terá quatro vagas de acesso à Champions 2024/25.

Mesmo que não o consigo esta época, é de frisar que mal comece a temporada 2023/24, ou seja, a próxima, os Países Baixos saltam automaticamente para o quinto posto, porque a época 2018/19 deixa de contar.