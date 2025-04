O Real Madrid caiu nos «quartos» da Liga dos Campeões, após duas exibições menos conseguidas em termos de oportunidades de golo criadas, frente ao Arsenal. Ora, após o encontro, Carlo Ancelotti deu os parabéns ao adversário e admitiu que os «gunners» mereceram passar às meias-finais.

Apesar da eliminação, o técnico italiano apontou à possível conquista da Taça do Rei e do Mundial de Clubes, assim como o campeonato, ainda que o Real Madrid esteja atrás do Barcelona na tabela classificativa.

«Temos de ser honestos, nas duas partidas o Arsenal mereceu e chegou às meias-finais. O futebol tem dois lados: o lado feliz, que já aconteceu conosco muitas vezes, e o lado triste, que temos de saber lidar de igual forma. É verdade que aconteceu menos vezes conosco do que com outras equipas, mas temos de lidar com isso porque nos permite sermos melhores nos próximos jogos», afirmou.

«Estamos a lutar pela Liga Espanhola, mas temos o jogo contra o Barcelona, a final da Taça do Rei e o Mundial de Clubes. Temos de controlar essa parte, manter a cabeça erguida e aprender com os erros», acrescentou o técnico, que na conferência de imprensa foi questionado sobre o futuro. «Não sei qual será o meu futuro e também não quero saber.»

Ancelotti também não respondeu se orientará os merengues no Mundial de Clubes caso a decisão do clube passe pelo divórcio.