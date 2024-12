Carlo Ancelotti descansou os adeptos do Real Madrid após Kylian Mbappé ter saído lesionado do jogo com a Atalanta, da Liga dos Campeões.



«Não me parece sério, mas não conseguia sprintar e tinha algumas dores. Preferimos retirá-lo do jogo», referiu o técnico italiano, citado pelo AS.



O internacional francês marcou, de resto, um dos golos da vitória merengue em Bergamo frente à equipa líder da Serie A. O avançado, de 25 anos, vai ser reavaliado esta quarta-feira, mas está em dúvida para a Taça Intercontinental.