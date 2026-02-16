Álvaro Arbeloa destaca a forma como os jogadores o receberam bem desde o primeiro dia que é treinador do Real Madrid e a vontade que têm de mostrar um bom trabalho. O técnico diz saber do que José Mourinho é capaz e, por isso, não o vai conseguir surpreender no encontro desta terça-feira (20h):

Mourinho vai conseguir surpreender Arbeloa?

«Acho que o José (Mourinho) não me pode surpreender, sei do que ele é capaz. Vai apresentar uma grande intensidade no jogo e vai ser mais do mesmo, sabemos do que eles são capazes. Temos de estar preparados para isso, não me vai surpreender, temos de saber o que fazer dentro de campo, quanto mais claro isso for mais fácil será o meu trabalho.»

Confiança nos jogadores desde o primeiro dia...

«Receberam-me muito bem desde o primeiro dia, tentámo-nos conectar e o objetivo final dos dois é o mesmo, é para isso que trabalhamos todos os dias. A vontade dos jogadores tem sido sempre máxima. Não temos muito tempo de jogo, mas eles continuam com uma boa atitude e vontade de mostrar bom trabalho. Amanhã (terça-feira) é um novo jogo e não há outro objetivo que não seja ganhar.»

Real Madrid diferente do jogo na fase de liga?

«Temos de jogar muito bem futebol, temos de fazer muitas coisas bem, em todas as fases do jogo. São 90 minutos de concentração muito alta. Há que defender bem, atacar bem e estar concentrados nas bolas paradas. O nosso objetivo é eliminar o Benfica da Champions e seguir em frente. Eles têm o mérito, tudo o que estão a fazer de bem é devido ao trabalho da equipa. Os bons resultados vão chegar sempre.»