Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, abordou a sua relação com José Mourinho, na véspera de novo duelo com o Benfica, agora relativo à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da liga dos Campeões.

Abordagem ao jogo

«Estamos bem conscientes em relação às dificuldades no jogo de amanhã, sabemos que vamos ter de dar o melhor de nós próprios. Conhecemos o adversário e o ambiente que vamos encontrar aqui. Se quisermos ter um bom resultado, se quisermos ganhar, como queremos, é o nosso objetivo, teremos de dar o melhor de nós próprios.»

Sobre o novo encontro com Mourinho

«Somos bons amigos, desejamos o melhor um ao outro e é isso, temos uma boa relação.»

Gostava de ver Mourinho de volta a Madrid?

«Com acabei de responder, desejo-lhe sempre o melhor. O meu objetivo é eliminar o Benfica e tentar ganhar tudo. Além disso, desejo-lhe sempre o melhor.»