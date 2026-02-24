Aursnes, jogador do Benfica, fez esta terça-feira a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Real Madrid, para a segunda mão do playoff dos oitavos de final da Champions. O médio norueguês reconhece a dificuldade do encontro e de jogar na casa dos merengues, mas garante que os encarnados estão preparados para lutar pela eliminatória.

Jogo com Real Madrid é uma final

«Estamos motivados para amanhã, ainda não desistimos da Liga mas é difícil. Amanhã é como uma final. Temos de ganhar contra uma equipa incrível num estádio difícil, temos de ganhar e acreditamos que conseguimos. Vamos ver.»

Atmosfera no Bernabéu

«É o Bernabéu, é o Real Madrid, são especiais. Acho que vamos tentar apresentar-nos da forma mais normal possível e vamos lá para ganhar. É essa a mensagem e o grupo tem confiança de que o vamos fazer.»