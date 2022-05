Sem grande surpresa, o francês Karm Benzema foi eleito o melhor jogador da edição deste ano da Liga dos Campeões.

O avançado francês marcou 15 golos em 12 jogos e foi preponderante na caminhada do Real Madrid rumo ao título europeu conquistado em Paris.

Além de Benzema, o painel de técnicos e observadores nomeado pela UEFA elegeu outro jogador do Real Madrid como o melhor jovem da prova: Vinícius Jr.

O brasileiro, de 21 anos, que marcou o único golo da final frente ao Liverpool, terminou a prova com quatro golos e seis assistências em 13 jogos e só foi superado pelo português Bruno Fernandes no número de passes para golo (sete), sendo que duas deles estão entre as melhores da prova.