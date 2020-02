Cinco minutos bastaram para o Manchester City operar a reviravolta no Santiago Bernabéu. A equipa de Pep Guardiola venceu o Real Madrid por 2-1 e vai em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Kevin De Bruyne abriu o livro do triunfo ao minuto 78, com uma assistência primorosa para Gabriel Jesus concluir nas costas de Sergio Ramos. Depois, aos 83, o belga ganhou o duelo de compatriotas para o penálti que tornou Pep Guardiola o primeiro treinador a vencer por dois clubes diferentes no Bernabéu para a Champions.

Final dramático para a equipa de Zinedine Zidane, que perdeu, além da vantagem no jogo e na eliminatória, o central Sergio Ramos para Manchester. Daniele Orsato foi implacável a mostrar o cartão vermelho ao minuto 86, por falta sobre Gabriel Jesus, que seguia isolado.

Com o português Bernardo Silva no onze inicial do Manchester City, os 22 protagonistas a jogo ofereceram uma primeira parte de poucos motivos de interesse face ao hipoteticamente esperado. Estudo mútuo, posse de bola ponderada, cautela ofensiva para não desequilibrar atrás.

Até meio desse período, foi o Real a conseguir, com mais posse, anular o City ao meio-campo. Mas tudo equilibrou ao minuto 20 quando Courtois negou o golo a Gabriel Jesus.

Esse lance soltou um City que dispôs, à exceção de uma grande defesa de Ederson à cabeça de Benzema aos 30 minutos, das melhores ocasiões antes do descanso.

Uma bela triangulação entre Ferland Mendy, De Bruyne e Jesus só pedia mais pontaria do belga. Em cima do descanso, Casemiro evitou o autogolo de Ramos, que fizera um corte deficiente após remate de Gabriel Jesus.

O nulo ajustava-se e abriu caminho a um reinício mais audaz do City. Contudo, um erro de Otamendi e Rodri na construção, que Walker não conseguiu compensar, abriu caminho à velocidade e assistência de Vinícius Júnior para Isco fazer o 1-0 na cara de Ederson à hora de jogo.

Duro revés para um City que beneficiou da arte e qualidade de Kevin De Bruyne, que marcou e assistiu pela primeira vez num só jogo na Liga dos Campeões, para virar o jogo, já sem Bernardo em campo, substituído por Sterling ao minuto 73. O penálti da cambalhota foi o golo 50 do belga pelo clube.

Zidane, pelo meio, lançou Bale, Lucas Vázquez e Jovic, mas de pouco valeu. Perdeu-se depois Ramos, acompanhado por Ferland Mendy do City: o lateral era o único em risco de suspensão, viu amarelo na primeira parte e falha o reencontro a 17 de março.

Depois do Liverpool de 2009, o City é a primeira equipa inglesa em 11 anos a vencer no Bernabéu.