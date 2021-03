Luka Modric e Kevin de Bruyne foram distinguidos como os melhores jogadores da noite de Liga dos Campeões.



Além do que jogou e fez jogar contra a Atalanta, o médio croata assistiu Karim Benzema para o primeiro dos três golos da vitória do Real Madrid.



Por sua vez, o internacional belga do Manchester City juntou uma lição de jogar bom futebol a um golaço de pé esquerdo no triunfo ante o Borussia Monchengladbach.



Os dois estão, assim, nomeados para jogador da semana da Champions.



