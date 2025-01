Está fechada a 7.ª jornada da fase de liga na Champions e entre outros resultados, o triunfo caseiro do Feyenoord sobre o Bayern Munique é o mais impressionante.

Em Roterdão, nem o nevoeiro afastou as aspirações da formação neerlandesa, que contou com a inspiração de Santiago Giménez para se superiorizar aos alemães. Aos 21 minutos, o avançado mexicano recebeu de Smal e atirou para o 1-0.

Ainda no primeiro tempo, o Feyenoord chegou ao segundo e novamente por intermédio de Giménez, nove minutos para lá do minuto 45. Através da marca dos onze metros, o mexicano não tremeu e fez o 2-0.

Apesar do domínio em todos os aspetos, o Bayern não conseguiu colocar a bola no fundo da baliza e cedeu a terceira derrota nesta fase da competição. Antes do apito final, Ueda confirmou ainda mais um escândalo, depois de uma assistência de Milambo.

Do mais surpreendente para o maior triunfo, o Real Madrid aplicou uma goleada caseira frente ao Salzburgo, com o trio ofensivo dos merengues em destaque mais do que claro.

No decorrer do primeiro tempo, Rodrygo assinou um «bis» (23 e 34 minutos), após duas assistências de Jude Bellingham e já na segunda parte, Mbappé fez o terceiro, antes de Vinicius Júnior também festejar por duas ocasiões (55 e 77 minutos).

Até final, houve ainda tempo para Bidstrup apontar o «golo de honra» do Salzburgo, que já se encontrava matematicamente fora desta Liga dos Campeões.

Já em Londres, o Arsenal não teve problemas para ultrapassar o Dínamo Zagreb, num jogo inspirado de Kai Havertz, com um golo e uma assistência no triunfo por 3-0.

Logo aos dois minutos de jogo, o internacional alemão assistiu Declan Rice para o primeiro do encontro, sendo que o resultado não sofreu quaisquer alterações até ao intervalo. Já na segunda parte, Martinelli assistiu Havertz para o 2-0.

Ora, com o resultado já feito, houve ainda tempo para o Arsenal colocar a bola no fundo da baliza uma última vez e por intermédio de Odegaard, após assistência do recém-entrado Trossard.

No outro jogo da noite, o Inter foi ao reduto do Sparta Praga vencer por 1-0, graças a um golaço de Lautaro Martínez, na sequência de um cruzamento sensacional de Bastoni.

Veja aqui outros resultados desta quarta-feira:

Celtic-Young Boys, 1-0

Shakhtar Donetsk-Brest, 2-0