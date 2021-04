Vinícius Jr. e Kevin de Bruyne foram eleitos o ‘homem do jogo’ nas respetivas partidas da Liga dos Campeões.

O avançado brasileiro bisou no triunfo por 3-1 do Real Madrid sobre o Liverpool, enquanto o médio belga marcou o primeiro e fez a assistência para o segundo golo do Manchester City na vitória sobre o Borussia Dortmund.

Tal como acontece por norma, ambos os jogadores ficam agora nomeados para melhor da jornada, juntamente com quem for eleito dos jogos de quarta-feira entre o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain; e o FC Porto e Chelsea.