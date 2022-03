O hat-trick de Karim Benzema ao PSG deixou pouca gente indiferente. De colegas a rivais, o mundo do futebol rendeu-se ao internacional francês, o jogador mais velho a conseguir marcar três golos na Liga dos Campeões.



Dani Alves, lateral-direito do Barcelona, o maior rival dos merengues, fez questão de elogiar o avançado de 34 anos através das redes sociais.



«Não quero saber se é do Real Madrid, mas que jogador é Benzema! Eu amo este jogo», escreveu.