Apesar de ter deixado Madrid há quase três épocas, Cristiano Ronaldo ainda é frequentemente lembrado tanto pelos antigos colegas, treinador, adeptos e imprensa espanhola. Na véspera do jogo com o Liverpool, Nacho recordou as alterações nas duas formações desde a final da Champions de Kiev em 2018.



«O Salah não disse nenhuma mentira na entrevista à Marca. Desde esse final nós perdemos o Cristiano e eles são campeões. Mas a diferença não é assim tão grande. Chegamos num momento de forma muito bom e estamos focados no que podemos fazer», disse, em conferência de imprensa.



Constantemente na sombra de Sergio Ramos e de Raphael Varane, o defesa espanhol de 31 anos está a dois anos de terminar contrato com os merengues. Nacho admite que o seu futuro depende do do capitão de equipa e internacional espanhol.



«A renovação do Sergio Ramos, a contratação de um ou dois centrais são decisões que influenciam o meu futuro. É normal. Vou analisar e falar com o clube e com a minha família. Ainda não conversei com o clube, ainda me faltam duas temporadas. Tomarei a melhor decisão depois de conversar com o Real Madrid», referiu.



A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool joga-se esta terça-feira, às 20h00, no Alfredo Di Stéfano.