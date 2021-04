O Liverpool condenou os atos de vandalismo que causaram danos no autocarro do Real Madrid à chegada da equipa espanhola a Anfield, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

«É totalmente inaceitável e uma atitude vergonhosa de um punhado de indivíduos. Pedimos desculpas aos nossos visitantes por qualquer perturbação que isso possa ter causado. Trabalharemos com a Polícia de Merseyside [área de Liverpool] para esclarecer os factos e identificar os seus responsáveis», lê-se no comunicado divulgado pelos «reds».



Sem qualquer ferido a registar, o autocarro dos merengues ficou com um dos vidros laterais do estilhaçado. O veículo chegou sob escolta policial, mas acabou por ser atingido por objetos arremessados por adeptos que se encontravam nas ruas adjacentes.

O Real Madrid acabou por assegurar o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, ao empatar hoje sem golos em Inglaterra, depois de ter vencido há uma semana na capital espanhola por 3-1.