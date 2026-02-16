José Mourinho garante que é possível dizer «não» ao Real Madrid e a Florentino Pérez. Na antevisão ao encontro com os merengues, o técnico recorda a última conversa que teve com o presidente e confessa ser dos poucos que deixou o Real Madrid sem «ser despedido»:

A última conversa com Florentino Pérez...

«A última vez que falei com ele foi quando assinei pelo Benfica, mandou-me mensagem e disse: 'José, estou contente por estares outra vez num grande clube'. Quando jogámos em casa ele não veio, não tive a oportunidade de falar com ele, espero que esteja amanhã e se não estiver que esteja na próxima semana, em Madrid. Tenho uma grande amizade com ele e com a família, não há que esconder.»

Pode dizer-se 'não' a Florentino Pérez?

«Sim, pode. Pode dizer-se não a Florentino Pérez e ao Real Madrid.»

Décima Champions do Real Madrid também é de Mourinho?

«Devo ser dos poucos treinadores que saí do Real Madrid sem ser despedido. Quando sais pelo próprio pé não tens de dizer nada. Saí do Real Madrid com a alma limpa. Naquele momento era o melhor para mim, a família é o mais importante para mim. Mudar depois de três anos duros, intensos e quase violentos, saí no momento justo e ideal. Tudo o que o Real fez depois só me deu alegrias e não sinto que seja parte de nada, o mérito é de quem estava. Para o Real Madrid perder 4-2 sem ser eliminado faz do Estádio da Luz um estádio de felicidade, porque não foi eliminado. Ir ao play-off não é uma situação dramática, dramático seria perder agora. O Estádio da Luz será sempre para o Real Madrid um estádio de boas recordações.»

Passagem de Mourinho pelos merengues...

«Dei tudo ao Real Madrid, tudo o que tinha, fiz coisas boas e coisas más. Mas dei tudo. Quando um profissional, seja jogador ou treinador, sai dum clube com este tipo de sensações, acho que existe uma conexão para sempre, já saí há 12 anos e tive sempre a sensação com os adeptos, todos sabem que dei tudo e que cometi erros. Têm estima de um modo geral, não quero alimentar histórias que não existem. A única coisa que existe é que tenho mais um ano de contrato com o Benfica, é um contrato especial porque foi feito em período eleitoral e quis proteger eticamente um novo presidente. Gostaria muito de eliminar o Real Madrid, gostaria muito que o Arbeloa ganhasse a Liga Espanhola e que ficasse no Real Madrid por muitos anos. É um treinador com muita capacidade.»