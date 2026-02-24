Fredrik Aursnes foi o jogador escolhido pelo Benfica para fazer a antevisão do jogo da segunda mão do playoff rumo aos oitavos de final da Champions, frente ao Real Madrid. O jogador norueguês reconheceu que a semana foi «diferente», devido ao caso que envolveu Prestianni, e garantiu que o racismo não deve ter lugar em lado nenhum.

Conversas entre jogadores após semana difícil

«Claro que temos falado todos, não vou entrar em pormenores sobre o que foi falado. foi uma semana diferente e é preciso lidar com isso. Amanhã temos um jogo e temos de estar unidos como um grupo. é isto que tem sido a mensagem e o importante é alcançar o resultado amanhã.»

Racismo é inaceitável

«Sobre este assunto [Prestianni] não vou comentar, mas acho que não deveria haver lugar para o racismo e se alguém tratar uma pessoa de forma diferente, pelo aspeto ou pela cor da pele, não seria aceitável.»

Como se sente o grupo?

«Estamos a sentir-nos bem, estamos com muita vontade para que amanha seja um jogo muito bom contra uma equipa muito boa. Estamos preparados para amanhã.»

«Foi uma semana um pouco diferente, tentámos ficar juntos e preparar-nos para o jogo. Evidentemente tivemos um jogo no fim de semana e sentimos que estamos preparados para amanhã. Acreditamos que podemos ganhar.»

Sanção de Prestianni obriga a um plano jogo diferente?

«Não sei quem vai jogar na posição dele, mas vamos ver. Não acho que o plano de jogo vá mudar muito.»