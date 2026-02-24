Álvaro Arbeloa comenta suspensão que afasta, para já, Prestianni do jogo da segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions e garante que Vinicius Júnior está «motivado» para jogar em mais uma grande noite no Bernabéu:

Decisão da UEFA em suspender Prestianni...

«Não falámos sobre isso no balneário, mas estamos perante uma grande oportunidade para marcar um antes e um depois na luta contra o racismo. A UEFA tem a oportunidade de não deixar isso apenas num slogan e espero que a aproveitem. Estamos muito concentrados no jogo de amanhã, queremos dar uma boa imagem e fazer as coisas bem dentro de campo. Não somos nós que temos de tomar esse tipo de decisões, tem de ser a UEFA.»

Como está o Vinicius perante esta polémica?

«Está muito bem, está com vontade de jogar. Sempre mostrou ter muito carácter e valentia. Se a situação acontecesse comigo não sei como reagiria. Sinto-o muito motivado para este tipo de jogos, desde que cheguei tem tido um grande rendimento. É um jogador diferenciado e qualquer treinador quer ter um Vinicus em campo, para aproveitar ao máximo o que consegue fazer. Vai lutar e mostrar que é um dos melhores jogadores do mundo.»