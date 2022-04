Karim Benzema anotou um hat-trick na vitória do Real Madrid em Londres, contra o Chelsea, e choveram elogios um pouco por todo o lado. O antigo internacional inglês, Rio Ferdinand, foi mais um que se rendeu ao avançado dos merengues.



«O negócio é marcar golos e ele continua a marcar. Levou a equipa ao topo da Liga. O Real Madrid está a voar e ele é o talismã», começou por dizer, citado pela BBC.



«Quando o Cristiano estava no Real Madrid, Benzema teve a humildade de ficar em segundo plano porque sabia o que significava para a equipa. Agora saiu das sombras. Ele tem 34 anos e é o melhor númer '9' do mundo. Está num outro nível: golos, assistências, associação com os colegas», acrescentou.



Os companheiros de painel corroboraram a opinião do ex-Man. United. Se Joe Cole, que se notabilizou no Chelsea de Mourinho, considerou que o gaulês «melhorou com a idade», Steve McManaman, ex-Real Madrid e Liverpool, foi um pouco mais longe.



«Ele sabe que não precisa de voar para a área. Ele chega tarde, mas faz a sua experiência contar. Sempre que entra em campo parece que vai marcar. Mexe-se de forma muito inteligente», referiu.