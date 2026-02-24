O jogo entre Real Madrid e Benfica vai contar com um dispositivo de 1.800 polícias, anunciou esta terça-feira a delegação do Governo, sendo que o encontro é considerado de alto risco.

A Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Desporto pede para sejam adotadas medidas de segurança adicionais no sistema de venda de bilhetes, assim como a separação dos adeptos dentro do recinto. Esta operação conta com a intervenção da Polícia Nacional, além do apoio dos bombeiros e equipas de segurança privada do Real Madrid.

Recorde-se que são esperados no Bernabéu mais de 4.200 adeptos do Benfica, face aos 73 mil espetadores que podem assistir ao encontro. O jogo tem início marcado para as 20h e é decisivo nas contas das duas equipas, rumo aos «oitavos» da Liga dos Campeões.