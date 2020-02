Sergio Ramos foi expulso no duelo frente ao Manchester City e tornou-se no jogador com mais cartões amarelos e vermelhos na história da Liga dos Campeões, segundo o Mister Chip, especialista em estatísticas.



O defesa do Real Madrid igualou Ibrahimovic e Edgar Davids como o jogador que mais vezes foi expulso na Champions: quatro.

#OJOALDATO - Sergio Ramos iguala a Edgar Davids y a Zlatan Ibrahimovic como jugador con más expulsiones (4) en TODA la historia de la Champions League. Es la expulsión número 27 de su carrera (1 con el Sevilla B y 26 con el Real Madrid) en 903 partidos. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 26, 2020



Ramos, lembre-se, é o jogador com mais amarelos e vermelhos na história do Real Madrid, do campeonato espanhol e da seleção espanhola.