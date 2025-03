O Real Madrid recebeu e venceu o Atlético Madrid por 2-1, no encontro da primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões e este resultado permite aos colchoneros estarem «vivos» para o jogo no Metropolitano, de acordo com Diego Simeone.

Em declarações após o encontro, o técnico argentino destacou a capacidade dos «merengues» nas saídas para o contra-ataque, sobretudo pela forma como Mbappé e Vinicius se têm envolvido mais na manobra defensiva da equipa.

«Este jogo da primeira mão foi muito tático. Acho que o grande mérito da equipa foi não desistir, não entrámos em pânico depois de termos sofrido um golo muito cedo e começámos a entrar no jogo. Acabámos por controlar bem o jogo e pressionámos muito no último lance que nos podia deixar fora da eliminatória. Ainda estamos vivos e quem sabe se na próxima quarta-feira não temos uma grande noite», afirmou.

«Os contra-ataques do adversário estavam muito fluidos e graças ao trabalho que o Mbappé e o Vinicius estão a fazer, já que agora defendem mais, faz com que o Real Madrid tenha um potencial gigante no contra-ataque», referiu o técnico.