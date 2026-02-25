João Tralhão, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 3-1, na segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões:

Análise à derrota com o Real Madrid

«Mais do que 25 minutos, foi uma grande primeira parte, fizemos um grande jogo. Falei com Mourinho há pouco e está orgulhoso do grupo, do que fizemos e da nossa prestação contra uma equipa gigante. Na segunda parte, a espaços, também tivemos domínio. Com dois detalhes o Real resolve o jogo, saímos frustrados com o resultado, mas orgulhosos com a equipa.»

Dificuldades no Bernabéu e «5-5» no conjunto dos três jogos...

«Sabíamos da força deles, mas também sabíamos das fragilidades. Os jogadores tiveram uma prestação fabulosa. O golo do Real Madrid é fortuito, mas a equipa esteve sempre com a cabeça levantada. Não materializámos o que criámos. O grupo tem este carácter que gosta de competir. Só sentimos mesmo orgulho, no conjunto de três jogos que fizemos com o Real Madrid empatámos 5-5, mas claro que isso não nos dá nada.»